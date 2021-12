Pela primeira vez, mundo registra mais de 1 milhão de novos casos de Covid-19 em 24 horas

Pela primeira vez, os novos registros de casos de Covid-19, no mundo, somaram mais de 1 milhão. A informação faz referência à contagem de casos das últimas 24 horas, na segunda-feira, 27. As informações foram compiladas pela organização responsável por mapear os casos de Covid-19, Our World in Data, tendo como fonte os dados da Universidade Johns Hopkins.

Aumento no número de notificações de casos de contaminação por Covid-19 (Foto: Reprodução/Our World in Data)



Em relação ao número de casos, o país com o maior número de quantitativo registrado foi os Estados Unidos, com mais de 512.553 casos, cerca de 37% do total. Em seguida vêm o Reino Unido (318.699, equivalente a 23%) e a Espanha (15%).

Fonte: O Povo