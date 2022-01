Tragédia BR 116 km 108 no Contorno Leste divisa de São José dos Pinhais e Curitiba, Pai e filho se envolveram em colisão traseira tipo engavetamento, infelizmente o filho que estava dirigindo o caminhão Mercedes amarelo entrou em óbito no local, mais uma vítima que também estava no caminhão não resistiu, confirmado 2 óbitos, em breve novas informações.

Aos familiares e amigos nossos sentimentos

Informações: Facebook Repórter Sassá em Ação