Carnaval: Rio e São Paulo decidem adiar o desfile das escolas de samba

Em uma decisão conjunta, as prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro decidiram adiar os desfiles das escolas de samba que estavam marcados para o feriado de Carnaval, no fim de fevereiro. A decisão foi anunciada na noite desta sexta-feira, 21, após uma reunião com os prefeitos Ricardo Nunes (MDB), de São Paulo, e Eduardo Paes (DEM), do Rio. A nova data será no feriado prolongado de 21 de abril.

“A decisão foi tomada em respeito ao atual quadro da pandemia de covid-19 no Brasil e a necessidade de, neste momento, preservar vidas e somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional”, diz a nota conjunta assinada por Nunes e Paes.

Na quinta-feira, 20, a média móvel, que contabiliza o número de casos de coronavírus da última semana, foi de 110.047, o maior número desde o início da pandemia, e o terceiro recorde em três dias. A média de mortes foi em 237. No período de um dia foram registradas 350 vítimas e 168.495 testes reagentes para o coronavírus.

Tanto o Rio quanto São Paulo decidiram cancelar, no começo de janeiro, a realização dos blocos de rua, pela falta de controle das multidões, mas até então vinham mantendo os desfiles das escolas de samba. Em entrevista à GloboNews nesta sexta-feira, Eduardo Paes disse que há a possibilidade de transferir os blocos de rua também para abril, mas que depende do cenário da pandemia.

Com informações: Exame