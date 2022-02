SC: Juiz suspende desconto dos 14% de aposentados e abre nova batalha judicial

Uma nova decisão na Justiça altera os rumos do desconto previdênciário de 14% dos servidores estaduais de Santa Catarina. O juiz Jefferson Zanini, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Florianópolis, concedeu liminar no começo deste mês para que seja suspensa a alíquota para os trabalhadores do Executivo que ganham abaixo do teto do INSS. Esta foi a principal mudança da Reforma da Previdência aprovada pelo governo do Estado em agosto do ano passado na Alesc. Com isso, o Iprev está impedido de fazer o desconto no salário do funcionalismo, salvo novo entendimento no Judiciário.

A Reforma que passou pela Assembleia autorizou o desconto até então aplicado somente para quem recebia acima desse valor também para os salários acima de um salário mínimo. A liminar concedida por Zanini seguiu na mesma linha das decisões já emitidas para servidores do Judiciário e do Legislativo, que acabaram sendo revertidas no Tribunal de Justiça (TJ-SC) pelo governo do Estado. Ao todo, foram seis liminares em primeira

