Catarinenses ganham apoio para comercialização de produtos na loja oficial do artesanato brasileiro

Um site de vendas internacional está atuando em parceria com Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) para criar uma loja do artesanato brasileiro. O objetivo é dar visibilidade e auxiliar artesãos e artesãs no mundo digital para ampliarem as opções de comercialização por meio de um marketplace para todo o Brasil.

O setor de artesanato e economia solidária da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) atua para ajudar e divulgar a nova oportunidade disponível também para os artesãos catarinenses.

“Nós vamos divulgar a oportunidade, os materiais de como criar a conta e os contatos do pessoal da empresa. É uma incrível oportunidade que vai gerar mais renda e trabalho para os artesãos e, consequentemente, para a economia catarinense”, destaca a responsável pelo setor de artesanato e economia solidária da SDE e secretária do Conselho Estadual do Artesanato , Fabiana Lopes Ribeiro.

Como se cadastrar

Acessar https://venda.amazon.com.br/ Criar uma conta no plano Profissional (são três meses de mensalidade gratuita e o vendedor pode trocar de plano a qualquer momento sem a cobrança de nenhuma taxa) Mandar um e-mail para minhanovaloja@amazon.com, informando que tem interesse em participar da Loja Oficial do Artesanato Brasileiro na Amazon e com o endereço eletrônico utilizado no cadastro da loja



Ultrapassadas essas etapas, um gerente de contas irá entrar em contato para auxiliar o artesão com os próximos passos: cadastro de produtos, cadastro de frete, dúvidas sobre a plataforma e outras informações. Todos os produtos cadastrados aparecerão na página de artesanato brasileiro, que estará disponível em breve.

O setor de economia solidária da SDE está disponível para sanar outras dúvidas através do e-mail: artesanato@sde.sc.gov.br

Também é possível realizar uma capacitação na página oficial do Governo Federal por meio do link: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/artesanato/amazon

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE