Veículo é flagrado transportando 200 kg de explosivos na Serra do RS Bope foi acionado

Perigo! furgão carregando 200 kg de explosivos foi flagrado por agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) nesta terça-feira (10) em Carlos Barbosa, na Serra do Rio Grande do Sul. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para fazer a retirada da carga.

A abordagem ocorreu na rodovia ERS-446, na altura do km 10. O trecho permanecia isolado até a tarde desta terça.

Conforme o CRBM, a carga era transportada irregularmente. Os policiais solicitaram ao motorista a abertura da parte traseira do veículo, onde encontraram os explosivos, espoleta, além de um homem que era transportado em meio à carga.

Apesar de contar com a licença da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), o condutor não comprovou a origem do explosivo, não possuía escolta, não tinha sinalização de transporte de produto perigoso no veículo e a nota fiscal apresentava preenchimento incorreto, afirma o CRBM. Por isso, serão tomadas medidas legais administrativas quanto ao transporte irregular da carga.

Com informações: G1