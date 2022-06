Gol vai operar voos no Aeroporto da Serra Catarinense

A companhia aérea Gol começará em setembro a operar voos regulares nos aeroportos Regional da Serra Catarinense (Correia Pinto) e Regional Sul (Jaguaruna), com ligação ao Aeroporto de Guarulhos. Em maio, a empresa já havia manifestado oficialmente a intenção à Secretaria de Estado da Infraestrutura, em um comunicado.

Serão três voos semanais, nas terças-feiras, quintas e sábados, com itinerário Guarulhos – Correia Pinto – Jaguaruna – Guarulhos. Os dois aeroportos regionais catarinenses ocupam o 2º lugar no Estado em suporte e resistência de pista, o que permite a operação com aeronaves de grande porte. O terminal de Jaguaruna está em processo de concessão.

– São aeroportos excelente do ponto de vista técnico e têm potencial de serem ainda melhores – avalia o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira.

Desde dezembro de 2020, Santa Catarina tem política de redução de ICMS do querosene de aviação, como estímulo à aviação regional. As alíquotas podem baixar par 7% para as companhias aéreas que operarem em todos os seis aeroportos do Estado.

Com informações: NSC