SC tem 44% do território infestado pelo mosquito da dengue

A dengue continua sendo uma preocupação em Santa Catarina e 61 pessoas já foram vítimas da doença no estado, além disso, outros 20 casos estão em investigação. De acordo com os dados divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC), nesta sexta-feira (10), 64 cidades atingiram o nível de epidemia e 130 municípios foram considerados infestados, número que representa 44% do território catarinense.

Segundo a Secretaria de Saúde, há 46.589 focos do mosquito Aedes aegypti em Santa Catarina e 59.323 casos da doença foram confirmados em todo o Estado. Desses, 55.035 são autóctones, ou seja, foram transmitidos em Santa Catarina.

Os municípios com maior incidência da doença são Joinville, com 8.525 casos; Chapecó, com 5.797; Blumenau, com 5.324; e Concórdia, que tem 4.573 casos de dengue.

Veja os 64 municípios em epidemia

Coronel Freitas

Maravilha

Itá

Mondaí

Iporã do Oeste

Palmitos

Belmonte

Santa Terezinha do Progresso

Caxambu do Sul

Seara

São José do Cedro

Flor do Sertão

Guaraciaba

Romelândia

São Miguel da Boa Vista

Concórdia

Abelardo Luz

Ascurra

Tigrinhos

Peritiba

Cunhataí

Caibi

Xanxerê

Brusque

Chapecó

Riqueza

Bombinhas

Garuva

Nova Itaberaba

Saudades

Tunápolis

Águas Frias

Blumenau

São Miguel do Oeste

Joinville

Barra Bonita

Xavantina

Cunha Porã

São João do Oeste

Alto Bela Vista

Bom Jesus

Iraceminha

Cordilheira Alta

Ipumirim

Santa Helena

Princesa

Descanso

Bom Jesus do Oeste

Águas de Chapecó

Quilombo

Florianópolis

Guatambu

Anchieta

Guarujá do Sul

Formosa do Sul

Piratuba

Pinhalzinho

Xaxim

Ouro Verde

Itapiranga

Porto Belo

Entre Rios

Paraíso

Serra Alta

Com informações do NSC Total