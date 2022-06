Águia 04 trasporta paciente idosa que estava ilhada no interior de Campo Belo do Sul

Nesta quinta-feira, 23, a guarnição de serviço do Águia 04 foi acionada pelos Bombeiros Voluntários do município de Campo Belo do Sul para, juntamente com a equipe do SAMU, prestar suporte aéreo no transporte de uma paciente idosa, a qual encontrava-se no ilhada no interior do município, devido às fortes chuvas.A paciente de 88 anos, apresentava problemas cardíacos e respiratórios e também estava hipotensa (pressão arterial muito baixa), sendo atendida pelos profissionais e conduzida até o hospital de Campo Belo do Sul.

Fonte: BAPM, asas da PMSC”