Preço do ovo está mais de 200% acima da inflação, aponta estudo

Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), divulgado nesta sexta-feira (01), em que foram analisados o preço de 40 produtos entre os meses de março de 2020 e maio de 2022, foi constatado uma variação de preços no patamar de 57,50%, ou seja, 37,60% acima da inflação oficial do mesmo período. O ovo tornou-se o grande vilão.

O dado foi constatado na 3ªedição do “Estudo Sobre Variação de Preços dos Produtos na Pandemia”, que mostra que o ovo foi o produto que apresentou a maior variação de preço, com aumento de 202,13% acima da inflação.

A inflação oficial, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o dado apontou para 19,9% no mesmo período.

“Na primeira edição do estudo, divulgada em agosto de 2021, o produto que apresentou maior variação de preço, acima da inflação oficial, foi o arroz, com índice de 122,97%. Já na segunda edição, de fevereiro deste ano, o destaque foi a carne bovina, que havia aumentado 133,70%, nessa mesma comparação. Agora temos os ovos (dúzia), como o grande vilão com índice de 202,13% acima da inflação”, ressaltou o presidente executivo do IBPT, Dr. João Eloi Olenike.

Para a realização do levantmento, o IBPT utilizou a base de dados do aplicativo Citzen, desenvolvido pelo próprio instituto, e sites de venda de produtos online.

Fonte: SCC10