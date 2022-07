WhatsApp não vai mais avisar quem saiu dos grupos

A novidade já era esperada por muitas pessoas, e a melhor parte é que apenas o administrador será notificado. Diferente de antes, em que o grupo inteiro recebia a mensagem. Portanto, se você pretende ser mais discreto ao sair de um grupo, saiba que agora é possível.

Neste sentido, o recurso do WhatsApp foi descoberto em maio, porém, estava disponível apenas em aparelhos Android. Assim, a plataforma garante que todos terão acesso em breve.

Para recuperar a conta perdida ou roubada, é necessário entrar no WhatsApp com o número de telefone e verificar o usuário com uma chave de acesso com seis dígitos, recebida por SMS.

Ao fazer isso, a pessoa que estiver usando sua conta será desconectada automaticamente, pois uma vez que o código extra de segurança é informado incorretamente na confirmação de duas etapas, o mensageiro bloqueia a conta durante 12h.

Por fim, vale ressaltar que, após esse período, a conta do WhatsApp pode ser usada normalmente.