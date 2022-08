Aquecer o motor do carro antes de sair; Entenda a importância

Você chega na academia, monta a barra com as anilhas, separa os halteres mais pesados e parte direto para o treino, sem aquecimento. As chances de lesão são tão reais quanto o baixo rendimento nos exercícios. Com o motor do seu carro, algo semelhante ocorre.

Se você sair de casa pela manhã, virar a chave para dar a partida e sair direto para o trabalho, o motor será forçado a começar a trabalhar ainda frio. O resultado não é bom, especialmente nos dias frios do inverno.

Rodar com o motor frio em curtas distâncias acarreta aumento no consumo de combustível e diminuição da vida útil do óleo lubrificante. Com a ajuda dos especialistas da Bardhal, tradicional fabricante de lubrificantes automotivos, explicamos o que ocorre quando você anda com o carro ainda frio.

Motor do carro frio prejudica o desempenho e o consumo do veículo

Sem aquecimento prévio, a injeção eletrônica entende ser necessário mandar mais combustível para a câmara de combustão a fim de acelerar o aquecimento do motor. Isso acarreta o aumento da chamada mistura rica.

Esse excesso tem altas probabilidades de contaminar o lubrificante com o combustível, especialmente se o trajeto for curto – inferior a oito quilômetros. Sem tempo de queimar todo o combustível, a sobra passa pela região de anéis e vai para o cárter, onde compromete o óleo.

A referida contaminação reduz a vida útil do lubrificante. E esse não é o único prejuízo. Rodar com o motor frio, pelos motivos explicados acima, também aumenta o consumo de combustível.

A solução é simples. Assim como na academia, aquecer o corpo garante segurança e rendimento. Com o motor, a lógica é a mesma.

Gastar dois ou três minutos com o motor em funcionamento antes de engatar a primeira marcha é um hábito que não vai atrasar o seu dia. Aproveite esse tempo para afivelar o cinto, conferir o ajuste do retrovisor e conectar seu smartphone à central multimídia.

Outro ponto importante é como se comportar ao final de trajetos curtos. Se você mora perto do trabalho e não roda mais do que os referidos 8 km, não desligue o carro imediatamente. Assim como no momento da partida, aguarde entre 2 e 3 minutos. Esse tempo contribui para que todo o combustível seja queimado e, consequentemente, diminua a contaminação do óleo.

Essas medidas valem tanto para o início do dia, durante a ida ao trabalho, como no final da tarde, no retorno para casa.

Com informações: Garagem 360°