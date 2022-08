Tragédia: Grávida morre queimada após marido confundir água com álcool na cozinha

Tragédias: A gestante Tassia Caroline Pacheco Leão, de 36 anos, morreu neste sábado (20) após ficar gravemente ferida com queimaduras causadas por um incêndio na noite de sexta-feira passada (12), em Americana, no interior de São Paulo, a 130km da capital.

A grávida permaneceu sete dias internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, com 90% do corpo queimado.

Imagem: Corpo de Bombeiros de Americana

Tassia estava com 26 semanas de gestação do seu segundo filho. O bebê morreu na manhã seguinte ao incêndio, no sábado (13).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, na noite de sexta-feira (12), Tassia pediu água ao marido, Warley Leão, enquanto cozinhava. Ele, por engano, colocou álcool em uma panela que estava no fogão no lugar de água, o que ocasionou em uma explosão seguida de um incêndio no apartamento onde moram.

Warley também foi atingido pelas chamas e teve 60% do corpo queimado. Ele foi transferido na madrugada de sábado (13) ao Hospital Irmãos Penteado de Campinas, no interior de São Paulo, unidade referência em tratamento de queimaduras, onde permanece internado.

A filha do casal, de 6 anos, sofreu queimaduras no lábio, mas se recuperou bem e não precisou ser hospitalizada..

Com informações: Uol