​Preço do leite em Santa Catarina deve começar a cair

O preço do leite deve começar a cair a partir desta semana em Santa Catarina. Um dos motivos é a maior oferta e a aproximação do fim do inverno. A disparada dos preços assustou consumidores, que chegaram a pagar, em média, R$ 5,80 o litro do leite na última semana em algumas regiões do estado.

O gerente de fomento de leite da Copérdia, Flávio Durante, explica os fatores que contribuem para a queda no preço do leite. “O mercado do leite, devido alguns fatores, já apresenta tendência de baixa, inclusive para o leite que está sendo entregue neste mês de agosto, alguns fatores que estão contribuindo para isso é o consumo, devido ao preço dos derivados terem atingido um patamar bastante elevado, o consumidor reduziu as compras de derivados lácteos de forma geral e logicamente reduzindo as compras, reduz também o consumo”, explica. “Outro ponto importante é o aumento da produção, em especial aqui no sul do Brasil, no mês de julho já houve um aumento significativo da produção, no mês de agosto também vai ter aumento de produção, setembro também é possível que tenha aumento de produção e é possível que isso aconteça em outras regiões do Brasil, então mais um fator que tá pressionando os preços do leite para baixo”, completa Flávio.

Flávio também comenta sobre os importados, que estão chegando agora no Brasil. “Dois meses, três meses atrás, quando realmente havia muita falta de matéria-prima no mercado, muitas empresas optaram em importar derivados lácteos, em especial queijos e leite em pó, só que esses derivados estão chegando agora no Brasil, exatamente no momento de maior oferta de matéria-prima também tá chegando essa produção de derivados lácteos importados”, comenta. “Então o cenário que a gente percebe atualmente é realmente de redução no preço, até porque o leite spot, que é comercializado entre as empresas, que havia uma procura muito grande há algum tempo e tava um preço elevado hoje, já não tem mais essa procura e o preço reduziu muito, até nos supermercados dá para ver que nos últimos dias houve uma redução significativa de preço do leite longa-vida e de outros derivados lácteos também”, finaliza Flávio.

Segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o leite subiu mais de 25% no varejo, resultando em uma alta de quase 80% no ano.