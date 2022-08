FENATRUTA SERÁ LANÇADO NA SERRA CATARINENSE NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA

A 6ª edição do Fenatruta – Festival Nacional da Truta – será lançada oficialmente na Serra Catarinense na próxima quarta-feira (31/8), a partir de 11h, e terá como cenário um dos empreendimentos mais inovadores de Urubici, a Cachoeira Papuã. No dia seguinte, os turistas que estiverem nas cidades de Urubici e Bom Retiro já poderão se deliciar com pratos, petiscos e iguarias da gastronomia local baseados na truta – peixe de água doce e rico em ômega 3. Neste ano, o festival reunirá nove estabelecimentos – Armazém das Montanhas, Bodegão, Château du Valle, La Fondue Müller, Manali Bistrô, Montês, Morro do Campestre, Pousada Trinca Ferro e Cascata Véu de Noiva.

Realização da Pouserra, Associação do trade turístico de Urubici e Bom Retiro, o Festival vai até o dia 2 de outubro. De acordo com a Diretoria atual, por meio da presidente da entidade, Elisa Wypes Sant Ana de Liz, “o Festival deste ano, com o fim da pandemia, será um sucesso ainda maior”. Ela enfatiza que as cidades estão nas rotas turísticas e a gastronomia local está cada vez mais preparada. “Queremos despertar o desejo das pessoas para que venham à Serra degustar os pratos preparados com a estrela da festa, a truta”.

O Sebrae/SC é, novamente, correalizador do evento. E a novidade deste ano é o retorno do apoio do Serra Catarina Festival de Inverno. A parceria dos dois Festivais une esforços para conquistar o objetivo em comum: atrair turistas e aquecer cada vez mais a economia da Serra Catarinense.

O VI Fenatruta tem o apoio da Prefeitura Municipal de Urubici, do Serra Catarina Festival de Inverno e Verdureira W Niehues e leva o patrocínio das seguintes empresas: Cachoeira Papuã, Hospedaria Refúgio do Invernador, Imobiliária Zeca Marques, Pousada Fogo Eterno, Serra Bela Hospedaria Rural, Sicoob, Vinícola Pericó, Vinícola Serra do Sol e Vinícola Urupema.

SERVIÇO:

O QUE? Lançamento do 6º Festival Nacional da Truta (Fenatruta)

QUANDO? Quarta-feira, 31 de agosto de 2022, 11h

ONDE? Cachoeira Papuã Eco Parque, na Rodovia UCI 048 São Cristóvão Urubici, a 5,9 km do centro da cidade

Por Paulo Scarduelli/ Jornalista Empreendedor