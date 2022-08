Preço do feijão registra queda, mas arroz deve seguir em alta

O preço médio do feijão-carioca voltou a cair em julho, recuando 10,13% em relação a junho, fechando a média mensal em R$ 265,01 a saca de 60 kg.

Para o feijão-preto, variação negativa de 5,45% no último mês, fechando a média mensal em R$ 179,60 a saca de 60 kg. A expectativa do setor é que o mercado reaja com aumento de consumo, contudo, mesmo com promoções de feijão nas gôndolas dos supermercados, não se observa aumento nas compras por parte dos consumidores.

Nesse momento, quando ainda comercializamos a safra 2021/22 de feijão, a preocupação é que os baixos preços praticados atualmente possam reduzir a intenção de plantio por parte dos produtores para a próxima safra.

Com os preços da soja em alta, muitos produtores poderão aumentar suas áreas de cultivo do grão em detrimento do feijão primeira safra, concentrando seu plantio de feijão na segunda safra, a partir de janeiro de 2023.

Já o encerramento da safra do arroz em Santa Catarina trouxe uma boa notícia: a alta produtividade das lavouras catarinenses. Regiões como Rio do Sul, Ituporanga e Blumenau ultrapassaram a marca de 9 toneladas de produtividade média por hectare. A produtividade média do Estado se aproximou de 8,5 toneladas por hectare.

Com relação aos preços, devem se manter em elevação nos próximos meses, um comportamento típico para a época do ano. A tendência fica clara nos valores praticados entre julho e a primeira quinzena de agosto, quando seguiram firmes.

Com informações: Sulinfoco