Quase meia tonelada de carne suína é apreendida em abatedouros clandestinos em SC

Quase meia tonelada de carne suína é apreendida em abatedouros clandestinos

Na manhã desta quinta-feira, 8, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) flagraram dois abatedouros clandestinos de suínos. Os fatos foram registrados em Gravatal e em Braço do Norte, resultando em três pessoas detidas e aproximadamente meia tonelada de carne suína apreendida.

Após denúncias sobre o abate dos animais no bairro Travessão, em Gravatal, foi realizada uma fiscalização e encontrada aproximadamente 170 kg de carne suína em um freezer. Nos fundos do imóvel, havia um pequeno galpão com muitos desejos de animais mortos, como carcaças e vísceras animais, as quais estavam depositadas de maneira irregular.

Além disto, foi encontrado mais um leitão, que estava tremendo, sem água e nem comida, estando agitado em meio ao sangue dos animais abatidos. Pela constatação da gravidade da exposição e risco de contágio a outros animais, o fiscal da Cidasc solicitou que o mesmo fosse abatido.



Continuando a fiscalização, os policiais e os fiscais avistaram um lago de cor verde, poluído com muitos dejetos de animais em seu interior. O lago também tinha conexão com um curso d’agua e com um rio. Também encontrado um grande buraco, construído por uma máquina retroescavadeira, com muitos dejetos e carcaça de animais mortos.

Já na segunda localidade, no bairro Alto Travessão, em Braço do Norte, já informações acerca da residência de um dos envolvidos por parte do setor da Agência de Inteligência da Polícia Militar.

No local, foi constatado um grande espaço preparado para a criação e abate dos animais, bem como, um espaço com dejetos de animais mortos e também depósito de esterco sem a devida estrutura correta de destinação, poluindo o solo. Também foi encontrada uma câmara fria contendo 320 kg de carne suína.

Após o recolhimento e apreensão de todos os materiais, realizado com o apoio da Polícia Militar Ambiental, foram conduzidas três pessoas à delegacia de Polícia Civil de Gravatal para os devidos procedimentos legais.