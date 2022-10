Caixa Federal sorteia neste sábado R$ 300 milhões, o maior prêmio pago em concurso regular da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal sorteará neste sábado (1º) R$ 300 milhões pela Mega-Sena. Esse é o maior prêmio já pago em um concurso regular da história da loteria, excluindo as edições especiais da Mega-Sena da Virada.

O prêmio chegou a esse valor altíssimo porque a Mega-Sena acumulou 14 vezes, ou seja, não houve vencedores nos últimos jogos. Além disso, conforme regra determinada pela loteria, a premiação recebeu um adicional por se tratar de um concurso com final cinco (2.525).

Para que alguém leve o valor integral, o apostador precisa acertar os seis números. Se o ganhador decidir investir todo dinheiro na poupança, poderá no primeiro mês ter o rendimento de R$ 2 milhões.

Em 11 de maio de 2019, um jogo da Mega Sena premiou um único apostador, que realizou o jogo via internet, com o prêmio estimado de R$ 289,4 milhões. Se esse valor fosse atualizado para os dias de hoje com base na inflação, ele seria de R$ 355,1 milhões, o que representaria um montante maior do que o que será pago no sorteio deste sábado.

Para concorrer, é preciso comprar uma cartela do jogo em qualquer lotérica ou realizar o jogo pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima presencial é de R$ 4,50. Nos canais eletrônicos, o pagamento é via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30. Em quaisquer modalidades, o valor máximo por pessoa permitido é de R$ 945.

Com informações: GauchaZH