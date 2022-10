Equipes de resgate farão eutanásia em filhote de baleia encalhado no Balneário Esplanada; triste

Apesar dos esforços das equipes que compõem o protocolo de Encalhes da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF), o filhote encalhado no Balneário Esplanada desde a manhã dessa quarta-feira, 5, será sacrificado. “A avaliação dos técnicos foi de que a chance de sobrevivência do animal era menor do que a chance de sucesso para uma última tentativa de resgate, o que causaria ainda mais sofrimento, então decidiram optar pela eutanásia”, destacou João Baiuka, um dos voluntários que acompanhava e auxiliava nas tentativas de resgate. Segundo ele, a baleia estava com uma das nadadeiras machucada.

A baleia da espécie Jubarte, de aproximadamente 12 metros, foi vista por moradores do balneário na manhã desta quinta-feira, 5, quando começaram as tentativas de desencalhe. De acordo com os técnicos, o animal deve ser enterrado na praia, conforme protocolo dos órgãos ambientais.

O protocolo de encalhe de baleia é formado pela APA da Baleia Franca/ICMBio, Instituto Australis, Associação R3 Animal, UDESC, Museu de Zoologia Professora Morgana Cirimbelli Gaidzinski, da UNESC, Corpo de Bombeiros, Capitania dos Portos e a Policia Militar Ambiental.