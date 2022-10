Defesa Civil de Lages monitora nível dos rios e áreas de risco devido às constantes chuvas

Na quarta-feira (12) feriado de Nossa Senhora Aparecida, a previsão do tempo já indica uma diminuição considerável na chuva para Lages, podendo chegar a 8mm

A Prefeitura de Lages, por meio da Defesa Civil Municipal, está em alerta e monitora de forma constante o nível dos rios, riachos e córregos que cortam a cidade, devido às constantes chuvas dos últimos dias. O trabalho de monitoramento se dá também nas áreas consideradas de risco do município.



De acordo com dados repassados pela Defesa Civil Municipal nas últimas 24 horas choveu 70mm em Lages. Não foram registradas ocorrências devido a alagamentos ou enxurradas, apenas pequenos deslizamentos de terras com o isolamento destes locais para futuras providências por parte dos responsáveis. Por volta das 8h30, desta terça-feira (11 de outubro) a régua de medição localizada na ponte do rio Carahá, entre os bairros Bom Jesus e Caça e Tiro, marcava o nível de água de 3,39 metros.



O secretário executivo da Defesa Civil de Lages, João Eduardo da Silva Pacheco, lembra a comunidade para os contatos da Defesa Civil em caso de emergência, nos telefones 98406 4037 e em horário comercial no 3019 7477. “Estamos com nossas equipes de plantão e prontas para atuarem em qualquer situação. Nossa prioridade é a segurança física das pessoas”, comenta.



A previsão do tempo, segundo os institutos de meteorologia, ainda é de chuva intensa nesta terça-feira (11) em Lages e na Serra Catarinense, podendo chegar a 60mm. Na quarta-feira (12) feriado de Nossa Senhora Aparecida, a previsão já indica uma diminuição considerável na chuva para Lages, podendo chegar a 8mm.



Sobre o contato 199



A Defesa Civil de Lages informa que a linha 199 está apresentando falhas. A equipe está em contato com uma operadora de telefonia para resolução e não obteve sucesso. A Defesa Civil de Lages ressalta que a falha é de antenas de uma operadora de celular que acaba não acionando este número de contato.

Desta forma, pede-se à população que em Situações de Emergência liguem diretamente no telefone: (49) 98406 4037 e em horário comercial no telefone (49) 3019 7477