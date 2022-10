INSS reduz processos para análise ao menor estoque dos últimos anos

A ‘fila’ de pedidos de Reconhecimento Inicial de Direitos de Benefícios Previdenciários e Assistenciais, que aguardam análise do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), atingiu, neste mês de outubro, o menor estoque dos últimos anos, 976 mil processos. Em janeiro deste ano, havia 1.865.209 requerimentos em análise.

Atualmente, a média de requerimentos finalizados, com ou sem concessão de benefício, chega a 630 mil por mês, 70% a mais que os 462 mil pedidos novos que chegam por mês, em média, à autarquia federal.

O estoque de processos iniciais do Benefício por Incapacidade, que aguardam a análise pericial da Secretaria de Perícia Médica Federal, é de 560.342 pedidos.

Com o aumento da quantidade de processos analisados por mês, a expectativa é de que o instituto consiga diminuir ainda mais a fila e, consequentemente, a espera dos segurados por um benefício.

Essa redução no estoque foi possível com a inclusão de processos de requerimento inicial com prazo de análise já expirado no Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade. Eles passam por uma investigação mais aprofundada, que visa a identificar eventuais benefícios concedidos incorretamente ou irregularmente para os segurados.

O programa especial também prevê pagamento de bônus aos servidores que atuam exclusivamente na concessão de benefícios, por meio de programas de gestão por teletrabalho. Esses funcionários do INSS trabalham com meta mensal maior que a dos demais, e são mais produtivos na análise de requerimentos.

Só em agosto, mais de 1,1 milhão de processos foram despachados (incluindo os benefícios por incapacidade), entre concessões e indeferimentos de pedidos.

Ao todo, mais de 13 milhões de segurados já foram atendidos neste ano, nas agências da Previdência Social, e mais de 3 milhões de benefícios foram concedidos.

A transformação digital no INSS é outro fator que contribuiu com a redução dos estoques. Atualmente, há 100 diferentes serviços que podem ser acessados pelo site e aplicativo Meu INSS.

Além disso, a concessão automática de benefícios é uma realidade na autarquia. Em setembro, mais de 159 mil decisões foram realizadas de maneira automatizada, cerca de 35% do total de pedidos. Desse montante, foram decididos 79 mil benefícios assistenciais, e cerca de 80 mil benefícios previdenciários.

