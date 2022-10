OMS diz que Covid-19 ainda é uma emergência de saúde global

A Organização Mundial da Saúde disse nesta quarta-feira que a Covid-19 continua sendo uma emergência global, quase três anos depois de ter sido declarada desta forma. O comitê de emergência da OMS fez a declaração de emergência para Covid-19 pela primeira vez em 30 de janeiro de 2020.

Essa determinação pode ajudar a acelerar pesquisas, financiamento e medidas internacionais de saúde pública para conter uma doença.

A agência da ONU disse nos últimos meses que, embora os casos estejam caindo em partes do mundo, os países ainda precisam manter sua vigilância e pressionar para vacinar suas populações mais vulneráveis.

“Embora a percepção pública seja de que a pandemia acabou em algumas partes do mundo, continua sendo um evento de saúde pública que segue afetando adversa e fortemente a saúde da população mundial”, disse o comitê da OMS

.Acrescentou que, embora o número de mortes por semana seja o menor desde o início da pandemia, eles ainda permanecem altos em comparação com outros vírus.

“Esta pandemia já nos surpreendeu antes e pode muito bem voltar”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a repórteres.