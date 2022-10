Preço médio da gasolina fica estável em SC; veja valor do litro no Estado e no país

O preço médio do litro da gasolina comum se manteve o mesmo da última semana em Santa Catarina. Nos postos catarinenses, o litro do combustível custa em média R$ 4,82. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (21) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O levantamento leva em conta as informações coletadas nesta semana, em 112 postos de combustíveis. O preço médio desta semana é o mesmo que o registrado entre os dias 9 e 15 de outubro.

Ainda segundo o levantamento, o valor máximo do litro vendido no território catarinense, nesta semana, chegou a R$5,24. Já o preço mínimo foi de R$ 4,48.

Situação nacional

No Brasil, o preço médio do litro da gasolina comum foi vendido a R$ 4,88, seis centavos a mais que em Santa Catarina. A média do litro nacional também teve estabilidade, ou seja, se manteve o mesmo da última semana.

No país, o valor mais baixo do combustível chegou a R$ 4,19 e o mais alto foi de R$ 6,99.