Bispos de Santa Catarina no vaticano para visita ao Papa Francisco

Os bispos de Santa Catarina concluíram a visita ad Limina dos 19 regionais que compõem a maior Conferência Episcopal do mundo: a CNBB.

As visitas aos dicastérios e ao túmulo dos Apóstolos tiveram início em fevereiro de 2020, foram interrompidas por causa da pandemia e retomadas neste ano de 2022. Neste período, o Papa Francisco entrou em contato com a realidade de todo o Brasil, de norte a sul do país.

Os catarinenses formam o menor regional, o Sul 4, e mesmo assim, a audiência com o Santo Padre durou cerca de uma hora e meia. A modalidade para todos os grupos foi a mesma: uma conversa franca e aberta, onde foram abordados todos os argumentos que os bispos consideram importantes.

O presidente do Regional, Dom Francisco Carlos Bach, bispo da @diocesejoinville , ressaltou a “paternidade” do Santo Padre. “Sentimos um homem admirável, que tem um amor imenso pela Igreja e um imenso amor por cada um dos bispos da nossa nação brasileira. Ele é alguém que se dispõe a estar conosco com muito, muito amor. Tanto que dizíamos: ‘Santo Padre, viva o máximo possível, porque a Igreja precisa do senhor e o Brasil o ama e ama muito’”.

Dom Guilherme Antônio Werlang, bispo de Lages, tem uma história particular, pois se trata de sua terceira visita ad Limina com três Papas diferentes: João Paulo II, Bento XVI e Francisco.

“As três foram fenomenais”, afirmou, “cada Papa no seu estilo: com João Paulo II cada bispo tinha alguns minutos particulares. Com Bento XVI, nós fazíamos em grupo, mas não era como desta forma com o Papa Francisco, que é todo dialogal”.

O bispo de Blumenau, Dom Rafael Biernaski, afirmou que o Papa concluiu a audiência com uma bela mensagem, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que toda a população brasileira, por ocasião das eleições, possa ter paz.

“Em momento algum o Santo Padre fez referência às polarizações ou à radicalização, mas somente pediu que este momento político leve à paz, a uma perspectiva de esperança, de alegria, de unidade. A paz é o modo com o qual o povo brasileiro, na escolha das eleições políticas, poderá conduzir o seu futuro.”

.

.

Fonte: Vatican News