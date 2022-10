Notícias Mundo: Ponte suspensa desaba na Índia e 40 pessoas morrem

Centenas de pessoas caíram em um rio quando uma ponte suspensa no estado de Gujarat, no oeste da Índia, desabou neste domingo (30), deixando 40 mortos e 30 gravemente feridos, segundo autoridades locais.

“As pessoas caíram no rio e há vítimas. As operações de resgate estão acontecendo”, disse Rahul Tripathi, um alto funcionário da polícia no local.

Havia mais de 400 pessoas na ponte sob o rio Machchu, na cidade de Morbi, na hora do desabamento.

Imagens transmitidas pelo telejornais locais mostram dezenas de pessoas agarradas aos cabos da ponte colapsada enquanto as equipes de emergência tentavam resgatá-los.

A ponte histórica de 230 metros foi construída durante o domínio britânico no século XIX. Estava fechado para reforma há seis meses e foi reaberto para o público na semana passada.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que está em Gujarat para uma visita de três dias, disse que orientou o ministro-chefe do Estado a mobilizar equipes urgentemente para a operação de resgate.