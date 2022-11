Bolsonaro deve fazer primeiro pronunciamento após eleições nesta terça-feira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou ao repórter da Record TV Thiago Nolasco que fará um pronunciamento ainda nesta terça-feira (1º) sobre o resultado do segundo turno da eleição presidencial, no domingo (30). Será a primeira fala após a derrota para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Estamos acertando o horário aqui, está caminhando para a gente resolver. Não posso bater o martelo ainda porque precisamos confirmar o horário aqui”, afirmou Bolsonaro a Nolasco. O pronunciamento do presidente é aguardado desde o resultado das eleições, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por volta das 19h50 de domingo.

Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente, admitiu a vitória do petista e agradeceu aos que votaram em seu pai, ajudando o país a “resgatar o patriotismo”.

Rodovias ocupadas

A vitória do petista desencadeou protestos entre caminhoneiros. Após o resultado das eleições, manifestantes que não aceitaram a vitória de Lula começaram uma ocupação em diversas rodovias do país.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na noite desta segunda-feira (31) a “imediata desobstrução” de rodovias do país bloqueadas por caminhoneiros. Na decisão, o magistrado também ordena a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, em caso de descumprimento.

Nesta terça (1º), em nova decisão, Moraes determinou também que as polícias militares nos estados atuem imediatamente para liberar as rodovias bloqueadas por manifestantes que protestam contra o resultado das eleições.