O presidente Jair Bolsonaro fala pela 1ª vez após o segundo turno das eleições

O presidente Jair Bolsonaro fala agora pela 1ª vez após ser derrotado por Lula no 2º turno das eleições.

Ele agradeceu os 58 milhões de votos que recebeu no último domingo (30) e comentou brevemente sobre a onda de protestos ao redor do país de pessoas que não aceitam a vitória de Lula.

“Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populaes são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como inovasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir”, afirmou o presidente.

Bolsonaro se reuniu com ministros antes de fazer a declaração à imprensa, como Ciro Nogueira (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Victor Godoy (Educação), Marcelo Queiroga (Saúde), Ronaldo Bento (Cidadania), Daniel Ferreira (Desenvolvimento Regional), Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), entre outros.

O pronunciamento do presidente era aguardado desde o resultado das eleições, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por volta das 19h50 de domingo (30).

A transição entre os governos deve iniciar a partir de agora.

Ainda na segunda (31), o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira conversou por telefone com a equipe de comunicação da campanha de Lula.

Prevista por lei, a transição de governo constitui uma equipe formada por 50 cargos em comissão escolhidos pelo presidente eleito para acompanhar dados do governo e traçar estratégias para o início do mandato.