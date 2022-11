Alok assume autoria de desenhos misteriosos em plantações

Nas últimas semanas, as aparições de objetos voadores não identificados (óvnis) movimentaram as redes com vídeos e declarações de moradores do sul do Brasil. Em Porto Alegre, por exemplo, os relatos de pilotos viralizaram, enchendo as redes sociais de teorias conspiratórias.

Outro assunto que também ganhou destaque foram quatro sinais (agroglifos) encontrados em plantações. Nesta sexta-feira (11) veio a explicação: tratam-se de montagens que fazem parte de uma ação de marketing da nova turnê do DJ Alok.

Alok Infinite Experience é o primeiro projeto autoral do músico, que utiliza todo o potencial da tecnologia conectado a suas músicas para criar experiências sensoriais e visuais. A primeira edição acontecerá no dia 23 de dezembro, na Arca, em São Paulo.

Em comunicado via assessoria de imprensa, ele garantiu que a ação não teve intenção de causar receio na população:

“Sempre comunico meus projetos especiais criando uma dimensão com a realidade, estimulando o imaginário das pessoas com algo lúdico. É importante deixar claro que não tenho ligação com os acontecimentos que deixaram as pessoas um pouco receosas, como as luzes em Porto Alegre ou o agroglifo em Ipuaçu, Santa Catarina. Em iniciativas anteriores eu sempre abordei as possibilidade da existência de conexões com o universo, como o especial de final de ano Alive, que fiz em dezembro de 2020 onde exploramos o mesmo assunto com os meteoros, monolitos etc, e coincidentemente na mesma semana rolou uma chuva de meteoros misturando ficção com realidade. E eu acho isso muito interessante, porque as pessoas interpretam cada um à sua maneira, mexendo um pouco com a curiosidade e a imaginação coletiva”.