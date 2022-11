Lageano de 36 anos morre afogado em Bombinhas

Na tarde de domingo (27), um homem, de 36 anos, natural de Lages, morreu afogado em Bombinhas, no Litoral Norte de Santa Catarina. Por volta das 14h56min os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a esposa relatou que estava na água com o marido, Anderson dos Santos, quando o mesmo solicitou ajuda e submergiu. Ela informou à corporação que o marido sabia nadar e pensou ser uma brincadeira. Ao demorar para retornar à superfície, os guarda-vidas retiraram a vítima da água e realizaram o procedimento de reanimação cardiopulmonar.



Após os procedimentos dos primeiros socorros, Anderson foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos. Porém, de acordo com os bombeiros, foi constado o óbito.



Segundo os familiares, Anderson era construtor civil e viajou até o litoral no sábado (26), com sua esposa e suas duas filhas, de 9 e 12 anos, para aproveitar a praia. A família retornaria para Lages no domingo (27).