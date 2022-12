Criança é picada por jararaca ao pegar fruta na cozinha de casa, no PR

Uma criança, de sete anos, foi picada por uma cobra jararaca no momento em que tentava pegar uma banana do cacho, na cozinha de casa, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. O caso foi registrado na manhã da última quinta-feira (1º) e, de imediato, a garota foi levada ao hospital municipal e na sequência encaminhada ao Hospital Regional do Litoral (HRL), em Paranaguá.

De acordo com o portal JB Litoral, familiares revelaram que a menina acordou por volta das 6h30 e foi até a cozinha pegar uma banana. Entretanto, a criança não percebeu que havia uma cobra enrolada no cacho. Bastante assustada, a garota pediu ajuda da mãe.

Como o caso aconteceu antes da abertura da Unidade Básica de Saúde (UBS), a mãe da criança levou a vítima até a casa de uma das coordenadoras da unidade médica. De imediato uma ambulância foi acionada e a criança foi levada até o Hospital Municipal de Guaraqueçaba.

Segundo informações do portal, na sequência a criança precisou ser transferida para o Hospital Regional do Litoral e permanece em estado estável.

Cobra jararaca

No Brasil, as mordidas de jararaca (Bothrops jararaca) respondem por cerca de 90% do total de acidentes com humanos envolvendo serpentes.

O veneno da jararaca pode provocar lesões no local da mordida, tais como hemorragia e necrose que podem levar, em casos mais graves, a amputação dos membros afetados.