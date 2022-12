Falta recursos: INSS alerta governo que deve paralisar atividades na quarta-feira

Instituto Nacional do Seguro Social – alertou o governo federal que deve paralisar as atividades já essa semana devido aos recentes bloqueios orçamentários.

De acordo com a CNN, em um ofício enviado ao secretário de Orçamento Federal, do Ministério da Economia, Ariosto Antunes Culau, o órgão afirma que a falta dos recursos ocasionará suspensões de contratos a partir da próxima quarta-feira, 07, bem como deslocamentos de servidores, impactando no atendimento à população e na prestação dos serviços.

O resultado disso será o fechamento de agências, suspensão de perícias, atrasos em pagamentos do INSS e interrupção de contratos com terceirizados.

O ofício é assinado pelo presidente do INSS, Guilherme Gastaldello, e foi encaminhado à Secretaria de Orçamento na últtima sexta-feira, 2, com o assunto o “impacto das restrições orçamentárias no âmbito do INSS