Confira os ganhadores do sorteio das motos do Supermercado Econômico, Poko Preço e Pim Pão

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Na manhã deste sábado (10), aconteceu o sorteio de 05 motos em São Joaquim e uma moto em São Ludgero pelos sucos Trink e Mercados Econômico, Poko e Pim.

CONTEMPLADO SORTEIO TRINK PARATY E PIM PÃO

REGINALDO DE SOUZA COSTA JUNIOR

CONTEMPLADO SORTEIO TRINK PARATY E POKO PREÇO

MARIA DA GRAÇA VENTURA

CONTEMPLADO SORTEIO TRINK PARATY E ECONÔMICO SÃO JOAQUIM

KELLI DE SOUZA CARVALHO

CONTEMPLADO SORTEIO TRINK PARATY E ECONÔMICO URUBICI

ALAN SCHERER

CONTEMPLADO SORTEIO TRINK PARATY E ECONÔMICO SÃO JOAQUIM

ANTÔNIO FERNANDES

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