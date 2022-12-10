Confira os ganhadores do sorteio das motos do Supermercado Econômico, Poko Preço e Pim Pão

Na manhã deste sábado (10), aconteceu o sorteio de 05 motos em São Joaquim e uma moto em São Ludgero pelos sucos Trink e Mercados Econômico, Poko e Pim.
CONTEMPLADO SORTEIO TRINK PARATY E PIM PÃO
REGINALDO DE SOUZA COSTA JUNIOR
CONTEMPLADO SORTEIO TRINK PARATY E POKO PREÇO
MARIA DA GRAÇA VENTURA
CONTEMPLADO SORTEIO TRINK PARATY E ECONÔMICO SÃO JOAQUIM
KELLI DE SOUZA CARVALHO
CONTEMPLADO SORTEIO TRINK PARATY E ECONÔMICO URUBICI
ALAN SCHERER
CONTEMPLADO SORTEIO TRINK PARATY E ECONÔMICO SÃO JOAQUIM
ANTÔNIO FERNANDES