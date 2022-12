Mudança em sistema de cálculo de idade vai deixar cidadãos mais jovens em país asiático

O desejo de muita gente no mundo, será realizado pelos sul-coreanos que vão “ficar mais jovens” em 2023, graças a uma lei que deixa para trás seu sistema tradicional de cálculo de idade. O sistema atual, amplamente conhecido como “idade coreana”, atribui às pessoas um ano ao nascer e depois adiciona anos a cada 1º de janeiro, em vez de ser no dia do aniversário.

A Assembleia Nacional do país aprovou uma série de leis que exigem o uso do sistema internacional de contagem de idade em documentos oficiais. Essas mudanças serão implementadas em junho de 2023.

A decisão foi tomada para “resolver a confusão social causada pelo uso misto de cálculos de idade”, afirmou a Assembleia Nacional em um comunicado.

Além do sistema tradicional, o país também emprega outro método para determinar a idade legal para fumar ou beber, que atribui zero anos de idade aos recém-nascidos e depois acrescenta um a cada 1º de janeiro.

Desde a década de 1960, a Coreia do Sul registra as idades oficiais dos seus cidadãos com o método internacional. Porém, diferentemente de outros países asiáticos – a exemplo da China e Japão que fizeram a mudança há décadas –, os sul-coreanos resistiam a abolir os métodos tradicionais.

A substituição do sistema de contagem está prevista para entrar em vigor a partir de junho de 2023, quando a idade de toda a população do país será ajustada para o sistema internacional.

Segundo apontou o jornal Washington Post, a medida deve dar fim a confusões domésticas e internacionais, bem como reduzir custos sociais e administrativos, causadas pelas diferenças nos métodos de contagem.

Isso significa que, por exemplo, em 11 de dezembro de 2022, uma pessoa nascida em 31 de dezembro de 1992 tem 29 anos no sistema internacional, 30 anos no método coreano para beber e 31 anos na “idade coreana”.



Disparidade



O presidente Yoon Suk-yeol promoveu essa mudança devido aos problemas administrativos e sociais causados por essa disparidade nos métodos de contagem.

Mas esta não é a primeira vez que as autoridades sul-coreanas tentam encontrar um método unificado de contagem da idade. Em 2019 e 2021, dois legisladores apresentaram projetos similares que não foram transformados em lei pela Assembleia Coreana.



Mas os especialistas estão divididos sobre o significado da nova medida para a sociedade coreana, apesar de concordarem com a proposta do ponto de vista administrativo.

Jang Yoo-seung, pesquisador sênior do Centro de Pesquisas em Estudos Orientais da Universidade Dankook, afirmou que a idade coreana é um reflexo da tradição do país: “nossa sociedade não parece muito preocupada em abandonar a tradição. Estaríamos correndo o risco de abandonar nossa singularidade e cultura e tornar-nos mais monótonos?”, questiona ele.

Mas um ponto com o qual todos concordam é que, mesmo se a idade internacional for adotada, é improvável que os coreanos deixem de usar sua “idade coreana” tão cedo, oficial ou extraoficialmente.



Para algumas pessoas, a idade pode ser apenas um número, mas ela é levada muito a sério na Coreia do Sul.

“Para os sul-coreanos, descobrir se alguém é ou não mais velho é mais importante que saber o nome da pessoa em um contexto social. É essencial para definir como abordar aquela pessoa e qual o título ou termo honorífico que é necessário”, explica Shin Ji-young, professora do Departamento de Língua e Literatura Coreana da Universidade da Coreia.