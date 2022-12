Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Rodovida

A Polícia Rodoviária Federal lança nesta quinta-feira, 15, em todo o país, a Operação Rodovida, maior ação do ano de enfrentamento à violência no trânsito. Ela abrange as festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, e tem como objetivo reduzir os índices de violência no trânsito nesta que é a época de maior movimento nas rodovias. A operação vai até 26 de fevereiro de 2023.

Santa Catarina deve receber muitos turistas de outros estados e inclusive do exterior. São milhares de veículos que se somam à frota local, a maioria deles se dirigindo às praias. Por isso, serão desenvolvidas ações de forma integrada com órgãos municipais e polícias militares, focadas em prevenir condutas que aumentam o risco de acidentes graves ou que agravam lesões das vítimas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool, uso do celular ao volante e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

Fiscalização ampliada – Em Santa Catarina, as fiscalizações durante a Rodovida terão o incremento de policiais rodoviários federais que serão convocados para trabalhar no período em que estariam de folga. Agentes que atuam em funções administrativas também vão para a pista reforçar o efetivo ordinário. Para marcar o início da operação, ações com este efetivo adicional já acontecem neste fim de semana, em diversas regiões do estado, com foco no combate à embriaguez ao volante.

Recomendações aos viajantes:

Planejamento – Nesta época, as viagens tendem a ser de longa duração, pois é período de férias e recessos nas atividades de muitas pessoas. O motorista deve se informar sobre as distâncias que percorrerá, condições do tempo, pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada. Não esquecer documentação pessoal e do veículo;

Revisão preventiva – Providenciar a checagem do automóvel: pneus calibrados e em bom estado; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Verificar os equipamentos de porte obrigatório, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e luzes do veículo;

Pausas para descanso – O condutor deve programar paradas a cada três horas. Quem se expõe a muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da “hipnose rodoviária”, na qual se mantém de olhos abertos, mas sem percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora.



Período noturno – Evitar circular à noite por conta da redução da visibilidade.

Viaje de dia, de preferência de manhã bem cedo, quando já há luz do sol, a temperatura está agradável e as rodovias estão com menos movimento

Condições climáticas – Sob chuva ou cerração, imediatamente reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo que trafega a sua frente. Nestas condições o pavimento fica úmido e escorregadio, reduzindo a aderência dos pneus e elevando o risco de derrapagens e aquaplanagens após frenagens bruscas.

Em caso de acidente sem vítimas, com somente danos materiais e em que o veículo ainda possa seguir rodando com segurança, o envolvido pode optar por fazer o registro em casa, pela internet, chamado E-DAT (Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito). O documento tem valor legal, é reconhecido por outros órgãos e seguradoras. Endereço:

http://www.prf.gov.br/declarante