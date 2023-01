Carreta faz destruição na fiação elétrica e de comunicação no centro de São Joaquim

Guarnição da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), na noite do dia 04/01/2023, atendeu uma ocorrência de Dano, na Rodovia SC110, km 436,750, no município de São Joaquim, onde foi constatado que o veículo M.BENZ/ACTROS com placas de Curitibanos/SC danificou o cabeamento de energia e também de internet na cidade.

No momento, foram realizados os procedimentos cabíveis ao condutor e ao veículo e também acionado os órgãos responsáveis pela execução e manutenção do material danificado.

Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim de ocorrência.



Fonte: 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra