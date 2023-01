Motociclista morre e motorista de caminhão foge sem prestar socorro após colisão em cidade da Serra Catarinense

Um motociclista de 24 anos morreu após uma colisão entre moto e caminhão registrada na tarde desta quinta-feira (12), na Avenida Duque de Caxias, no bairro Frei Rogério, em Lages, na Serra de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o condutor do caminhão Ford Cargo fugiu do local.

Não há informações de como ocorreu a colisão entre os dois veículos e a polícia apura o caso. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU atenderam a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado.

Com informações: Radio Clube