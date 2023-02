Prefeito interino de Lages confirma exoneração de secretários presos na Operação Mensageiro

O prefeito interino de Lages, Juliano Polese, confirmou, na manhã desta segunda-feira (6), a exoneração dos dois secretários presos durante a execução da 2ª fase da operação “Mensageiro”. No Portal da Transparência, entretanto, consta que os agentes continuam trabalhando no órgão.

A operação, que apura a suspeita de fraude em licitações, casos de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta de lixo, prendeu preventivamente os secretários de Administração e Fazenda, Antônio Cesar Arruda, e de Serviços Públicos e Meio Ambiente, Eroni Delfes Rodrigues, na quinta-feira (2). Segundo o prefeito interino, os dois agentes públicos foram exonerados ainda na sexta-feira (3).

“Foram exonerados na sexta-feira, tão logo quando assumi. Junto à Câmara de Vereadores houve o entendimento de que no impedimento do prefeito, o vice já deveria assumir imediatamente. De pronto, tomamos essas ações, tivemos que fazer algumas exonerações para que pudesse dar andamento nas atividades da prefeitura”, disse Juliano.

Ainda não publicadas no Portal da Transparência, as exonerações devem ser atualizadas ainda nesta segunda-feira (6), segundo o prefeito. “Isso foi no final da tarde de sexta-feira, então ainda não pode ter tido a atualização no portal. Vou pedir ao responsável para que verifique a situação e possa já atualizar a informação também”, afirmou.

Sobre os novos nomes que devem substituir as pastas, Juliano Polese disse já ter um nome para a secretaria de Administração e Fazenda. “Hoje à tarde teremos uma reunião com a equipe da secretaria de administração, porque nela passam todos os empenhos, licitações e recursos humanos. É um local muito frágil para que fique sem um comando. Já temos um nome em mente, mas vamos conversar com a equipe sobre uma solução temporária”, disse o prefeito.