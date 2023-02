Geada fora de época causa estragos em lavouras na Argentina

Os meteorologistas da Argentina estavam prevendo, mas claro que os produtores rurais preferiam não acreditar, só que ela aconteceu. Em algumas regiões da Argentina, geadas se formaram nesta madrugada de sábado (18). Bem fora da época esse gelo precoces afetou vastas áreas produtivas nas províncias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, La Pampa e San Luis. A temperatura da superfície medida no canal infravermelho após o nascer do sol, segundo imagens de satélite analisadas pelo Observatório Permanente da Área de Agroecossistemas do Instituto Clima e Água (CIRN-INTA), mostram que uma grande área plantada com milho, soja, amendoim e girassol, entre outras lavouras, foram afetadas pelo inusitado fenômeno meteorológico.

A maior parte do milho tardio e da soja presentes nas áreas afetadas pela geada precoce estão no meio do período crítico de floração, o que pode impactar as produtividades esperadas de ambas as culturas.

Lavouras de soja ficaram cobertas de gelo[/caption] Durante a próxima semana, técnicos e agrônomos terão a missão de visitar os lotes afetados pelas baixíssimas temperaturas para avaliar o impacto dos possíveis estragos gerados pela geada inesperada. Nas áreas que também vinham sofrendo déficit hídrico, esse novo choque climático certamente tenderá a enfraquecer ainda mais as lavouras, o que representa uma perspectiva pouco animadora.

Desde cedo, empresários e profissionais das regiões atingidas pela geada começaram a compartilhar nas redes sociais imagens das lavouras atingidas