Trabalhador morre soterrado em obra defronte à igreja matriz de Anita Garibaldi

Um trabalhador morreu soterrado após o desabamento do muro de uma obra na manhã desta quinta-feira (23), na região central de Anita Garibaldi, na Serra Catarinense. O local fica localizado em frente à Paróquia Santa Bárbara, a igreja matriz da cidade.

Segundo a Prefeitura de Anita Garibaldi, as obras estavam sendo realizadas na rede de água e esgoto. Outros quatro trabalhadores que trabalhavam no local, não se feriram no acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina trabalham no atendimento.

*Em atualização