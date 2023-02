Receita Federal Anuncia Novas Regras Do Imposto De Renda 2023 Nesta Segunda-Feira (27)

Receita Federal realizará, na próxima segunda-feira (27/02), às 10h, no auditório do Ministério da Fazenda, Bloco P, coletiva de imprensa para anunciar as novas regras do Imposto de Renda 2023.

A coletiva será iniciada pelo subsecretário de arrecadação, cadastros e atendimento, auditor-fiscal Mário Dehon e pelo subsecretário de Gestão Corporativa, auditor-fiscal Juliano Neves e conduzida pelo auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2023.

Data de abertura do programa

O programa vai ser liberado no mesmo dia da abertura do prazo de entrega do imposto de renda, dia 15 de março.

Aqueles que não estiverem presencialmente poderão assistir clicando aqui. Ao final os jornalistas presentes poderão fazer as perguntas aos palestrantes.

Fonte: Receita Federal