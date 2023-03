Regionais da Cidasc fazem treinamento conjunto em sanidade avícola

Todos os departamentos regionais da Cidasc estão promovendo treinamentos práticos em sanidade avícola com seus médicos veterinários, para atualização das equipes. Na semana passada, foi a vez dos DRs de Campos Novos e Videira realizarem esta atividade de forma conjunta.

Os profissionais de ambos os departamentos participaram do treinamento, realizado na sede do Departamento Regional de Campos Novos. O curso foi ministrado pelas responsáveis regionais pela sanidade avícola de cada departamento: Aracéli Zanandrea, de Campos Novos; Thaisy Färber, de Videira.

O foco do treinamento foram técnicas de necropsia e colheita de amostras para análises laboratoriais para vigilância de influenza aviária e doença de Newcastle, que são as principais doenças de notificação obrigatória em aves. A iniciativa atende à determinação do Departamento de Defesa Sanitária Animal da Cidasc (DEDSA), que também está ofertando um curso online com uma capacitação teórica sobre o assunto.

Houve registro de casos de influenza aviária em países vizinhos e por isso a vigilância está sendo reforçada. A Cidasc tem trabalhado com maior intensidade desde o registro do primeiro caso nas Américas, ainda no ano passado, para evitar que a doença chegue aos aviários catarinenses. Santa Catarina é um dos grandes produtores de carne de aves e também de ovos, sendo a avicultura uma atividade responsável pela geração de empregos e renda em todas as regiões do estado.

Por Denise Rocchi

Assessoria de Comunicação – Cidasc