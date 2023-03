Papa Francisco é internado em Roma, diz Vaticano

O papa Francisco, 86 anos, foi internado na tarde desta quarta-feira (29), no hospital Gemelli, em Roma, para a realização de “exames médicos programados”, segundo informou o Vaticano. O comunicado do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, não deu detalhes sobre a condição do papa e causou preocupação sobre a saúde do líder da Igreja Católica Romana.

O pontífice argentino, no entanto, presidiu normalmente a audiência geral na manhã desta quarta, na Praça São Pedro, onde apareceu sorrindo enquanto cumprimentava os fiéis em seu “papamóvel”. A mídia italiana colocou em cheque a declaração do porta-voz do Vaticano de que os exames já haviam sido agendados. A agência de notícias Ansa disse que uma entrevista na televisão local com o papa marcada para a tarde desta quarta-feira (29) foi cancelada no último momento.

Francisco usa cadeira de rodas desde maio de 2022 devido a fortes dores no joelho. Em 2021, o papa que sofre de diverticulite, uma doença que pode infectar ou inflamar o cólon, passou 10 dias no hospital Gemelli para uma delicada operação de cólon.