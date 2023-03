Governo do Estado publica portaria que libera recursos para combate à dengue

Os municípios catarinenses contam agora com mais um reforço no atendimento à dengue. Foi publicada nessa quarta-feira, 29, a portaria que trata do custeio para ações de atenção à saúde destinada ao enfrentamento dos casos de dengue nos municípios catarinenses. O valor total que o Estado vai disponibilizar é de R$ 10 milhões.

“Esse incentivo financeiro vai fortalecer as ações de assistência e ajudar na organização da rede municipal. Vai ser possível, por exemplo, ampliar o horário de atendimento nas unidades básicas de saúde, inclusive com abertura dos postos nos finais de semana e feriados”, explica a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

Para ter acesso aos recursos, os municípios precisam atender os seguintes requisitos:

ser considerado infestado pelo mosquito Aedes aegypti conforme as definições da Estratégia Operacional para prevenção e controle da dengue;

ter uma taxa de incidência de dengue, neste ano, igual ou maior do que 50 casos por cem mil habitantes;

ter um decreto municipal vigente promulgando emergência em saúde pública por conta do aumento dos casos de dengue;

ter instituído um Centro de Operações em Emergências em Saúde (COE) municipal.

O incentivo financeiro será repassado mediante avaliação do Centro de Operações em Emergência em Saúde – Arboviroses (COE-ARB).

Dengue

Os sintomas da dengue são: febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Podem ocorrer também náuseas e vômitos.

”Todos os casos de dengue devem ser monitorados quanto à presença de sinais de alarme, que são: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, queda excessiva da pressão arterial, sangramentos de mucosas, sonolência ou irritabilidade”, alerta Fábio Gaudenzi, médico infectologista e superintendente de Vigilância em Saúde de SC.

A hidratação adequada é outro ponto importante. “Desde a entrada na unidade de saúde até a alta, a recomendação é hidratar. Isso é essencial para evitar a evolução dos casos leves em graves”, destaca Gaudenzi.

Dengue

De acordo com o último informe, divulgado nessa quarta-feira, 29, o estado já registra mais de 25 mil focos do mosquito Aedes aegypti, em 215 municípios.

Já foram confirmados 4.769 casos de dengue. Desses total, a maioria (4.078) são autóctones (transmissão dentro do estado), identificados em 59 municípios. “Ainda temos em investigação mais de 11 mil casos. Isso significa que esse número pode ser ainda maior. Por isso, continuamos com o alerta. É necessário eliminar locais com água parada e evitar a proliferação do mosquito. Essa continua sendo a melhor maneira de prevenir a dengue”, assinala o diretor da vigilância epidemiológica estadual, João Fuck.

Dois municípios estão em situação de epidemia de dengue: Palhoça e Saudades. Isso significa que nessas cidades a taxa de incidência da doença já ultrapassa 300 casos por 100 mil habitantes.

Quatro óbitos de dengue já foram confirmados (dois em Palhoça, um em Florianópolis e um em Joinville). E outros quatro seguem em investigação.

Parcerias

O combate à dengue é uma tarefa diária e de todos: poder público e sociedade. Além do COE-Arboviroses, que reúne as diversas áreas da secretaria da Saúde e municípios, o estado conta com o apoio de diversas entidades de classe, associações comerciais e industriais, federações na intensificação das ações contra a dengue. Faça você também a sua parte: destine ao menos 10 minutos da sua rotina, uma vez por semana, para inspecionar sua casa.

Amanda Mariano / Bruna Matos / Patrícia Pozzo NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde