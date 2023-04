Governador Jorginho reúne secretários para apresentar trabalho realizado nos primeiros três meses do governo

O governador Jorginho Mello e a vice-governadora Marilisa Boehm reuniram todo o colegiado do Governo do Estado de Santa Catarina na primeira reunião conjunta dos gestores públicos para integração de todo o time montado e, em especial, para um balanço preliminar que irá embasar o diagnóstico e a apresentação das ações nos 100 dias de gestão, que se completam no próximo dia 10 de abril.

“Temos que ter gente com entusiasmo por fazer. Vocês vão conseguir fazer gente que não acredita mais na política confiar em um governo que quer fazer um serviço sério. Eu acredito 101% em vocês. Mas não podemos perder tempo. Vocês todos têm que liderar pelo exemplo, prestar o serviço com excelência”, disse o governador Jorginho Mello.

Florianópolis (SC) – 31/03/2023 – Reunião do colegiado. Foto: Ricardo Trida e Roberto Zacarias/Secom

Cada um dos líderes de pastas, autarquias e fundações fez uma apresentação de como encontraram a situação e o que já foi realizado, além dos projetos que serão executados ao longo do ano e também para os próximos 3 anos de gestão.

A vice-governadora destacou que os nomes escolhidos pelo governador Jorginho montam um grande time para trabalhar por Santa Catarina, mas que todos precisam atuar com entrosamento para conseguir desenvolver o melhor trabalho. “É necessário que todos trabalhem juntos, estar com as equipes e lembrar da importância de servir a população catarinense”, disse Marilisa Boehm.

Anfitriã e organizadora da reunião do colegiado, a secretaria-geral de Governo é a pasta que atua nesse objetivo de unir todos em busca de um objetivo comum: a execução das metas do plano de governo. “Nosso papel é integrar as secretarias e fazer com que todos remem para o mesmo lado, rumo ao desenvolvimento da nossa Santa Catarina”, disse a secretária Danieli Porporatti.

Entre os temas apresentados, que serão detalhados após os 100 dias do governo, estão os avanços do Mutirão da Saúde, as reformas estruturantes emergenciais nos hospitais da Grande Florianópolis, projetos integrados de combate à dengue, a elaboração de um calendário oficial dos eventos para o Turismo, o Programa Santa Catarina Inovadora, entre outras iniciativas de cada uma das áreas que atendem a população em Santa Catarina.

Por secomfran