Incêndio no Parque da Serra do Tabuleiro está extinto

Os últimos focos de fogo no Parque da Serra do Tabuleiro, na Baixada do Maciambú, no Sul de Palhoça, foram extintos na manhã deste domingo, 2 de abril. Com apoio da aeronave Arcanjo, além do esforço dos bombeiros em solo, foi possível conter as chamas. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar que atua na ocorrência desde o fim da manhã de sábado, 1º, quando as chamas começaram.

Considerando o histórico do local, o CBMSC manterá uma equipe na área do parque, com monitoramento também com drone.



Ainda no sábado, os bombeiros conseguiram afastas as chamas das residências, mas o tempo seco, a baixa umidade e o vento sul forte dificultaram os trabalhos, restando ainda alguns focos de incêndio.



Após setembro de 2019, quando um dos maiores incêndios da história atingiu o parque, a Defesa Civil de Santa Catarina, criou um Grupo de Trabalho em conjunto com o IMA, CBMSC, PMA, BAPM, PM, Polícia Civil, Defesa Civil Municipal, Secretaria de Segurança Pública de Palhoça e Instituto Çarakura, para estabelecimento de um Plano de Contingência (PLACON) para organizar o modo de enfrentamento aos incêndios na Baixada do Maciambú. Este plano, além de organizar a primeira resposta, definiu equipamentos, comunicação social, sinalização dos acessos de combate, organização de Brigadistas Voluntários, entre outros.

