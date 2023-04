Eclipse solar híbrido em abril de 2023 — o mais raro de todos; entenda

Em 20 de abril de 2023, vai acontecer o tipo mais raro de eclipse solar. Ele é chamado de “eclipse híbrido”.

O que é um eclipse solar híbrido?

Um eclipse solar híbrido é um tipo raro de eclipse solar que muda de anular para total e vice-versa ao longo do seu caminho. Ele ocorre quando o tamanho aparente da Lua corresponde fielmente ao do Sol, conforme visto da Terra. Como resultado, a curvatura da Terra começa a desempenhar um papel na aparência do eclipse. Em lugares onde a Lua está perto do zênite durante o eclipse, seu tamanho aparente será maior, causando um eclipse solar total. E em lugares onde a Lua está mais perto do horizonte, os observadores verão um eclipse anular, porque o tamanho aparente da Lua será ligeiramente menor em comparação com o Sol.

Eclipses solares híbridos ocorrem uma vez a cada década. Ao longo deste século, os eclipses solares híbridos representam apenas 3,1% (7 de cada 224) de todos os eclipses solares.

Como será o eclipse solar na minha localização?

Os eclipses solares são visíveis apenas em uma pequena parte do mundo. Você pode descobrir quais eclipses serão visíveis na sua localização com o aplicativo Eclipse Guide. Abra o aplicativo e toque no ícone da lupa no canto superior esquerdo da tela. Você verá uma lista dos próximos eclipses solares e lunares. O ícone de olho marca os eclipses visíveis na localização do seu dispositivo.

Quando será o eclipse solar em abril de 2023?

O eclipse solar híbrido vai ocorrer em 20 de abril de 2023. Ele vai atingir sua fase máxima às 04h17 GMT.

Cronograma do eclipse solar

Aqui está a linha do tempo do eclipse solar em 20 de abril de 2023. Observe que os horários de início e fim se referem ao primeiro e ao último locais a vivenciar o eclipse. E não se esqueça de converter o horário GMT (Greenwich Mean Time) na sua hora local.

A fase parcial do eclipse começa à 01h34 GMT

A fase completa (total/anular) do eclipse começa às 02h37 GMT

A fase máxima (total/anular) do eclipse é às 04h17 GMT

A fase completa (total/anular) do eclipse termina às 05h56 GMT

A fase parcial do eclipse termina às 06h59 GMT

Quanto tempo dura o eclipse solar?

Em 20 de abril, a duração máxima da fase completa (total/anular) de 1 minuto e 16 segundos será alcançada acima do oceano. Em terra, o eclipse completo mais longo de 1 minuto e 14 segundos será vivenciado pelos observadores em Timor-Leste. Uma fase completa na Península de Exmouth, na Austrália, levará apenas 1 minuto.

De onde o eclipse solar é visível?

Pelo menos uma fase parcial do eclipse será visível do sul do Oceano Índico, partes da Antártida, a maior parte da Australásia, Indonésia, Filipinas, a maior parte da Oceania, Sudeste Asiático e Oceano Pacífico ocidental.

A fase total do eclipse será visível do leste de Timor-Leste, partes da Papua Ocidental e da Península de Exmouth, na Austrália Ocidental.

A transição do eclipse anular para o eclipse total só será vista de locais remotos nos oceanos Índico e Pacífico, perto das Ilhas Marshall, em um ponto de transição, e das Terras Antárticas e do Sul da França, em outro ponto.

Para ter uma visão detalhada do caminho do eclipse, você pode consultar o mapa interativo de Xavier Jubier.

Quando será o próximo eclipse solar?

O próximo eclipse solar ocorrerá em 14 de outubro de 2023. Será um eclipse solar anular. O próximo eclipse solar híbrido ocorrerá em 14 de novembro de 2031.

Você pode encontrar as datas, cronogramas e mapas de visibilidade dos próximos eclipses solares e lunares em nosso infográfico colorido. E baixe o aplicativo Eclipse Guide, que traz visualizações e recomenda os melhores locais para observar os próximos eclipses.

Conclusão

Em 20 de abril de 2023, um eclipse solar será melhor visível da Austrália, Timor-Leste e Indonésia. Ele é chamado de “híbrido” porque muda sua aparência de anular para total e de volta para anular em pontos específicos do seu caminho. No entanto, esses pontos estão em locais remotos no oceano, de modo que os observadores em terra o verão como um eclipse solar total. Baixe o aplicativo Eclipse Guide para saber mais sobre esse e outros eclipses futuros e acompanhe a gente nas redes sociais para se manter a par de todos os eventos astronômicos.

Crédito Texto:Vito Technology, Inc.