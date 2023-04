SES ALERTA PARA AUMENTO NA PROCURA POR ATENDIMENTO HOSPITALAR

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que, diante do momento sazonal, o aumento nos casos de doenças infecciosas virais identificadas como a dengue e as doenças respiratórias vem refletindo na busca por atendimentos no sistema de saúde do Estado, abrangendo todas as regiões.

As unidades estão se organizando para atender a ampliação da demanda, no entanto, os dados apontam que cerca de 50% dos atendimentos são pacientes classificados como de baixa prioridade (verde), neste sentido é importante esclarecer que os Hospitais utilizam o protocolo da Secretaria de Estado da Saúde na triagem de classificação de risco, priorizando os atendimentos de maior gravidade.

Para auxiliar os municípios na ampliação dos atendimentos, foi determinado pelo governador Jorginho Mello e publicado em portaria, a ampliação do horário estendido de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) até às 22h. A portaria determina também a ampliação de equipes nas UBS, UPAS e serviços de emergência de todo o Estado para atendimento à população. Essas ampliações serão custeadas com recursos do Governo do Estado no valor total de R$ 10 milhões.. A ação busca, além de ampliar os atendimentos na Atenção Primária, reduzir a procura às emergências hospitalares, para que possam atender os casos mais graves.

Além disso, também foi publicado o decreto de situação de emergência em saúde pública nos hospitais da Grande Florianópolis. Entre as obras previstas estão a ampliação e a construção de uma nova emergência no Hospital Infantil Joana de Gusmão, além de mais 20 leitos de UTI para o mesmo hospital. Na Maternidade Carmela Dutra, além de todas essas melhorias internas, a proposta é também ampliar os leitos de UTI. Já no Hospital Regional os planos são para uma nova emergência, com a ampliação da estrutura atual.

A SES reitera que caso o número de solicitações de leitos de UTI exceda a disponibilidade de leitos SUS disponíveis nas macrorregiões, e havendo necessidade a Central Estadual de Regulação de Internações Hospitalares (CERIH) faz a busca na rede privada, realizando a contratação de leitos para suprir a demanda.

Atendimentos infantis

A SES renovou, no início deste mês, os contratos com sete unidades hospitalares para o atendimento dos pacientes infantis. Essas unidades complementam a rede própria da Secretaria. Também está prevista a abertura de mais 10 leitos de UTI Neonatal no Hospital Regional de São José (HRSJ) duplicando o número de leitos de UTI Neo da Unidade.

Tiveram seus contratos renovados os Hospitais:

● Hospital Helmuth Nass, em Biguaçu, com 10 de UTI neonatal.

● Hospital Oase, em Timbó, com 10 de UTI neonatal;

● Hospital Hélio dos Anjos Ortiz, em Curitibanos, com 5 de UTI neonatal;

● Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, com 6 de UTI pediátrica;

● Hospital e Maternidade Jaraguá do Sul, com 6 de UTI pediátrica;

● Hospital Seara do Bem, em Lages, com 5 de UTI pediátrica;

● Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, com 4 de UTI neonatal.

Na região da Grande Florianópolis, foram abertos, no dia 4 de abril, sete novos leitos pediátricos no Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) para atender a demanda que chega na Emergência, além disso está sendo providenciada uma ampliação no quadro de pediatras da unidade. A chamada Unidade de Suporte à Emergência conta com sete leitos com cadeiras de acompanhante e está localizada na estrutura onde até o final do ano passado funcionava o Hospital Dia, anexa ao Ambulatório Geral. Os leitos estão equipados com bomba de infusão e cilindro de gases medicinais.

Ademais, a SES, firmou parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis para a implantação da Policlínica da Mulher e da Criança,que já está em funcionamento. O espaço com atendimento especializado é uma nova porta de entrada para os pacientes, distensionando os Hospitais Infantil Joana de Gusmão e a Maternidade Carmela Dutra.

Além dos movimentos que vem ocorrendo com os municípios para a ampliação dos atendimentos, a secretária Carmen Zanotto, solicitou ao presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, a ampliação do horário de atendimento da emergência pediátrica do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal (UFSC), em Florianópolis. Atualmente a unidade atende das 7h às 19h, o que possibilitará mais uma porta no atendimento noturno.

Desta forma, a SES orienta que, nos casos de menor gravidade, as famílias procurem as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) que são fundamentais para o pleno funcionamento do SUS, colaborando para a diminuição das filas nas emergências dos hospitais.