Agricultura e produção de alimentos envolvem metade da população mundial

Quase metade da população mundial vive em domicílios ligados a sistemas agroalimentares. Essa é a conclusão de um estudo da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, divulgado na segunda-feira.

O levantamento indica ainda que o setor emprega 1,2 bilhão de pessoas, sendo 857 milhões na agricultura e 375 milhões nos segmentos não agrícolas dos sistemas agroalimentares.

Os dados consideram toda a cadeia produtiva, desde aqueles que atuam no campo, inclusive de forma sazonal, até aqueles que trabalham com produção, processamento e distribuição de alimentos.

De acordo com a FAO, a Ásia concentra a maior quantidade de pessoas empregadas nos sistemas agroalimentares, com 793 milhões, seguida pela África, com 290 milhões.

Além disso, o estudo acrescenta que dos 3,83 bilhões de pessoas que dependem de sistemas agroalimentares para sua subsistência, 2,36 bilhões vivem na Ásia e 940 milhões na África.

A agência observa que, nos países de renda baixa, a maioria da população economicamente ativa trabalhou ao menos uma vez no setor.

Na maioria das nações pesquisadas, os jovens, definidos como pessoas de 15 a 35 anos, representam cerca de metade de todos os trabalhadores do sistema agroalimentar. A participação desta população é geralmente maior no processamento de alimentos e serviços.

A FAO identificou que o primeiro ano da Covid-19 levou a uma redução de 6,8% no número de empregados nos sistemas agroalimentares. O impacto da pandemia foi maior na América Latina, onde o emprego caiu 18,8%.

O diretor da Divisão de Transformação Rural Inclusiva e Igualdade de Gênero da FAO, Bem Davis, é o principal autor do relatório. Ele disse que os sistemas agroalimentares têm que ser sustentáveis e que fatores como nutrição, saúde e mudanças climáticas precisam ser considerados.

Os sistemas agroalimentares abrangem a produção agrícola primária de produtos alimentares e não alimentares, a produção de alimentos de origem não agrícola e a cadeia de abastecimento alimentar, do produtor ao consumidor.

Em nível global, esses sistemas geram cerca de 11 bilhões de toneladas de alimentos, a cada ano, e formam a espinha dorsal de muitas economias.