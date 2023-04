Homens ficam feridos após pularem de caminhão descontrolado no Oeste de SC

Na tarde desta terça-feira (11), dois homens pularam de um caminhão em movimento após o veículo perder o controle, sair da pista e tombar na estrada geral da Linha Sede Flores, em Guaraciaba, no Oeste catarinense.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 15h30. Ao chegar no local, a equipe encontrou os homens feridos, sendo que o motorista do caminhão estava consciente e com escoriações pelo corpo.

Já o outro ocupante estava desorientado, com diversos ferimentos lacerantes no crânio e na face, e escoriações pelo corpo. Além disso ele apresentava suspeita de fratura de tórax e suspeita traumatismo cranioencefálico.

Após o atendimento, as vítimas foram conduzidas ao hospital São Lucas de Guaraciaba.