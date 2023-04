FBI adverte: por que você deve evitar carregadores de celular em lugares públicos; Entenda

Todos acreditamos que nosso iPhone está seguro, pois é uma tecla que a Apple está sempre batendo, a da preocupação com a privacidade. Porém, o maior risco é quando hackers conseguem o acesso físico do aparelho, pois com a ajuda de certos dispositivos, eles conseguem extrair dados e até implementar código malicioso no sistema.

Mas se ninguém pegar meu celular, eu não preciso me preocupar, certo? Hummm… não é bem assim…

O problema também existe quando o usuário não se dá conta e acaba ele mesmo conectando seu celular em dispositivos não confiáveis, dando total acesso a agentes maliciosos.

Uma seção local do FBI (em Denver) recentemente recomendou evitar o uso de carregadores públicos em aeroportos, hotéis e shoppings devido aos riscos de instalação de softwares maliciosos.

Risco de acesso físico

Ao usar algum serviço de carregamento de celular em lugar público (bastante comum em shoppings e aeroportos), o usuário pode estar permitindo que se acesse o aparelho pelo cabo.

Isso porque o carregador ou o cabo usado no local pode estar alterado justamente para agir com outras intenções. E isso inclui as tomadas USB nas paredes dos hotéis.

A iniciativa do FBI de alertar o público sobre o perigo dos carregadores públicos não é sem motivo.

Esses carregadores, muitas vezes disponíveis em locais públicos, como aeroportos, cafeterias e estações de transporte público, podem parecer uma solução conveniente para quando a bateria do seu iPhone está acabando.

No entanto, esses dispositivos também podem ser uma porta de entrada para ataques maliciosos aos seus dispositivos.

De acordo com o aviso do FBI, o carregador USB público pode ser adulterado com hardware malicioso, que pode roubar informações pessoais, como senhas e dados bancários, ou até mesmo instalar malware em seu dispositivo.

Os criminosos podem até mesmo criar um carregador falso que se parece com um legítimo, mas que foi projetado para roubar suas informações.

Até mesmo adaptadores USB-Ethernet de estranhos podem coletar suas informações da rede ou desviar a conexão para sites maliciosos.

Como se proteger?

Para se proteger contra esses tipos de ataques, é importante seguir algumas dicas de segurança. A seguir, estão algumas medidas que os usuários de iPhone podem tomar para se protegerem:

Em lugares públicos, prefira sempre usar seus próprios cabos e carregadores. Se não estiver com seu carregador, evite carregar o telefone em carregadores ou conectores públicos, como aeroportos, estações de ônibus, hotéis e outros lugares onde você não tem controle sobre a segurança do carregador. Desative a opção “Acessórios” nos Ajustes do Face ID para evitar a transferência de dados não autorizados.

No caso do carregamento em lugares públicos, esta última configuração não resolverá muita coisa. Mas é sempre bom mantê-la ativa quando se está fora de casa.

Embora não haja muitos casos conhecidos de invasões de celulares através de lugares públicos, para o FBI estar sugerindo cuidado é porque ele deve saber de informações que nós não sabemos.

Então, o melhor é evitar.

Com informações: Blog do iPhone